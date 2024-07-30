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Antalyaspor'da Alex dönemi sancılı başladı... 20 dakikada 3-0 geriye düştü, takımı sahadan çekti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.07.2024 08:56
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi BF Sepahan ekibi ile karşı karşıya gelen Antalyaspor'da Alex de Souza takımı sahadan çekti. İşte detaylar...

Antalyaspor'da Alex dönemi sancılı başladı... 20 dakikada 3-0 geriye düştü, takımı sahadan çekti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor hazırlık maçında BF Sepâhân ile karşı karşıya geldi. İran ekibine karşı oynanan mücadelede Akdeniz ekibi 20 dakikada 3-0 geriye düşerken beklenmedik bir olay yaşandı.

SAHADAN ÇEKİLDİLER

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Mücadelede dakikalar 27'yi gösterirken, iki takım anlaşarak takımlarını sahadan çekti. Konuya ilişkin Antalyaspor’dan yapılan açıklamada bu kararın artan sakatlık riskleri nedeniyle olduğu belirtildi.

TARAFTAR ALEX'E KIZGIN

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Ancak bu açıklama taraftarları ikna etmedi. 20 dakikada alınan 3 gol nedeniyle Antalyaspor’un sahadan çekildiğini belirten sosyal medya kullanıcıları teknik direktör Alex’e sert eleştirilerde bulundu.

HENÜZ GALİBİYETİ YOK

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Antalyaspor ilk iki hazırlık maçında önce Akron Tolyatti ardından da Sivasspor’a mağlup olmuştu.

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Antalyaspor İran Alex de Souza son dakika hazırlık maçı
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