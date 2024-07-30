Antalyaspor'da Alex dönemi sancılı başladı... 20 dakikada 3-0 geriye düştü, takımı sahadan çekti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor hazırlık maçında BF Sepâhân ile karşı karşıya geldi. İran ekibine karşı oynanan mücadelede Akdeniz ekibi 20 dakikada 3-0 geriye düşerken beklenmedik bir olay yaşandı.

SAHADAN ÇEKİLDİLER

Mücadelede dakikalar 27'yi gösterirken, iki takım anlaşarak takımlarını sahadan çekti. Konuya ilişkin Antalyaspor’dan yapılan açıklamada bu kararın artan sakatlık riskleri nedeniyle olduğu belirtildi.

TARAFTAR ALEX'E KIZGIN

Ancak bu açıklama taraftarları ikna etmedi. 20 dakikada alınan 3 gol nedeniyle Antalyaspor’un sahadan çekildiğini belirten sosyal medya kullanıcıları teknik direktör Alex’e sert eleştirilerde bulundu.

HENÜZ GALİBİYETİ YOK

Antalyaspor ilk iki hazırlık maçında önce Akron Tolyatti ardından da Sivasspor’a mağlup olmuştu.