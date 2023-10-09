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Antalyaspor'da başkan Sabri Gülel istifa etti! Sebebini açıkladı...

09.10.2023 22:29 | Son Güncelleme:
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Trednyol Süper Lig’de geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 9 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor’da sürpriz bir karar alındı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, dernek ve vakıf ile yaşanan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti.

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, bazı yöneticilerle görevlerinden ayrılma kararı aldıklarını bildirdi.

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Gülel, yaptığı açıklamada, "Hem finansal hem sportif hem idari anlamda önemli mesafeler kaydettik. Nasıl bir takım oluşturduğumuzu tüm Türkiye gördü. Takdir ediliyoruz. Antalyaspor A.Ş’nin iki sahibi var; vakıf ve dernek. Görevimizi düzgün şekilde yapmamıza izin vermiyorlar. O yüzden takıma zarar gelmesin diye genel kurula gidiyoruz, istifa ediyoruz. Antalya ve Antalyaspor için çok üzgünüz. 6,5 aylık sürede çok güzel işler yaptık. Borcu 800 milyondan 470 milyona düşürdük. Ama olmadı, bu düzenin değişmesi lazım. Bu seviyelerde mücadele edemiyoruz. Aşağıdan oyunları çok bilmeyiz. Böyle bir karar oldu. Herkes için hayırlı olsun. Bu ayın 25‘inde genel kurul olur. Ben aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Antalyaspor AŞ'de 13 Mart'tan bu yana başkanlık görevinde bulunan Gülel, son günlerdeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti. Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfında da başkan yardımcılığı görevini üstleniyordu.

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