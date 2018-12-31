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Antalyaspor'da Boffin kaleyi bırakmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

Antalyaspor’da, ligin ilk yarısında forma giyen 24 futbolcudan en fazla süre alanı kaleci Boffin, en azı ise 15 yaşındaki Fehmi Koç oldu. Kırmızı-beyazlılarda 6 futbolcu da kadroda yer almalarına rağmen 1 dakika bile şans bulamadı.

Antalyaspor'da Boffin kaleyi bırakmadı

Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinin sona ermesinin ardından Antalyasporlu futbolcuların oynama istatistikleri belli oldu. Kırmızı-beyazlı takımda kaleci Ruud Boffin, maçların tamamında yeşil zeminde yer alan tek futbolcu olurken, en az oynayan isim ise Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikasında oyuna girerek Türk futbol tarihinin en genç oyuncusu olarak tarihe geçen Fehmi Koç oldu.

İstikrarlı oyuncular

Antalyaspor’da 17 maçın tamamında forma giyen tek futbolcu Ruud Boffin oldu. Belçikalı kaleciyi 17 maçın 16’sında sahada yer alan bin 440 dakikayla Nazım Sangare , bin 442 dakikayla Diego Angelo ve bin 411 dakikayla Hakan Özmert takip etti. Antalyaspor’da en az oynayan isim ise Fehmi Koç oldu.

6 futbolcu süre alamadı

Antalyaspor’da kadroda yer almalarına rağmen kaleci Ferhat Kaplan 17 maçın tamamını yedek kulübesinde tamamlarken diğer kaleci Ozan Evrim Özenç de süre alamadı. Musa Nizam ve Olcan Adın ile genç futbolcular Mustafa İnan ile Sergen Yatağan kadroda yer bulup, sahaya çıkamayan isimler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Antalyaspor Boffin Fehmi Koç

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