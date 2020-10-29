SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'da diğer hoca adayı Aykut Kocaman

Antalyaspor'da diğer hoca adayı Aykut Kocaman

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 29.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. İlk olarak Trabzonspor'un istediği Abdullah Avcı'ya teklif götüren kırmızı beyazlılar Avcı ile anlaşamazsa Aykut Kocaman'ın kapısını çalacak.

Antalyaspor'da diğer hoca adayı Aykut Kocaman

TFF Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. İlk olarak Trabzonspor'un istediği Abdullah Avcı'ya teklif götüren kırmızı beyazlılar Avcı ile anlaşamazsa Aykut Kocaman'ın kapısını çalacak .

Tamer Tuna yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. İlk olarak Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı'ya teklif yapan Akdeniz ekibi, Avcı ile anlaşılmazsa Aykut Kocaman'a yönelecek. Ali Şafak Öztürk yönetiminde iyi bir altyapı kuran ve A takımı da orta ve uzun vadede zirveye taşımak isteyen Antalyaspor, her iki teknik direktöre de uzun ömürlü sözleşme önerecek.

Öte yandan Antalyaspor yönetimi, Avcı'ya Medipol Başakşehir'de olduğu gibi yeni bir proje takımı yaratmasını teklif etmişti.

Bu arada Antalyaspor, kulüp stratejilerinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Antalyasporumuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

44 yaşındaki teknik adam, Antalyaspor ile 2019-2020 sezonunun devre arasında anlaşmıştı. Akdeniz ekibiyle 29 maçta yer aldı. Tamer Tuna yönetiminde Antalyaspor 29 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

(AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleriAntalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev
Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'da diğer hoca adayı Aykut Kocaman
Antalyaspor'da diğer aday Kocaman
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Antalyaspor'da Abdullah Avcı sesleri
Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı
Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı
Antalyaspor'un suskun forvetleri
Antalyaspor'un suskun forvetleri
Murat Süğlün: Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir
''Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.