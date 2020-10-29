Antalyaspor'da diğer hoca adayı Aykut Kocaman

TFF Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. İlk olarak Trabzonspor'un istediği Abdullah Avcı'ya teklif götüren kırmızı beyazlılar Avcı ile anlaşamazsa Aykut Kocaman'ın kapısını çalacak .

Tamer Tuna yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. İlk olarak Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı'ya teklif yapan Akdeniz ekibi, Avcı ile anlaşılmazsa Aykut Kocaman'a yönelecek. Ali Şafak Öztürk yönetiminde iyi bir altyapı kuran ve A takımı da orta ve uzun vadede zirveye taşımak isteyen Antalyaspor, her iki teknik direktöre de uzun ömürlü sözleşme önerecek.

Öte yandan Antalyaspor yönetimi, Avcı'ya Medipol Başakşehir'de olduğu gibi yeni bir proje takımı yaratmasını teklif etmişti.

Bu arada Antalyaspor, kulüp stratejilerinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Antalyasporumuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

44 yaşındaki teknik adam, Antalyaspor ile 2019-2020 sezonunun devre arasında anlaşmıştı. Akdeniz ekibiyle 29 maçta yer aldı. Tamer Tuna yönetiminde Antalyaspor 29 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

(AJANSSPOR)



