Antalyaspor'da dört ismin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, üç oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.
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