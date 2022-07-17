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Antalyaspor'da Haji Wright, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

17.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan ve transfer döneminde ismi birçok Türk takımıyla anılan ABD'li forvet Haji Wright ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Antalyaspor'da Haji Wright, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

Geçen sezon oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna takviyelere devam ediyor. 2022-2023 sezonu öncesi Göztepe'den Soner Aydoğdu, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak, İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal'ı transfer eden, Güray Vural, kaptan Hakan Özmert ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins ile sözleşme uzatan Akdeniz ekibi, geçen sezon başında Danimarka ekiplerinden SonderjyskE'den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright ile tekrar anlaştı.

Gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımla ismi anılan 24 yaşındaki ileri uç oyuncusu Wright, cumartesi günü kente geldi. Haji Wright'ın, pazartesi günü takım Almanya'ya gitmeden önce düzenlenecek imza töreni ile kendisini 3+1 yıllığına bağlayacak imzayı atacağı öğrenildi.

Haji Wright, geçen sezon Antalyaspor ile ligde 31 maça çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye Kupası'nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten ABD'li forvet oyuncusu, 1 gole imza attı.

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Antalyaspor haji wright
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