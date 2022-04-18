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Antalyaspor'da Haji Wright fırtınası!

18.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da son haftalardaki çıkışı ile gol sayısını 11'e yükselten ABD’li forvet Haji Wright, takımı adına 12 puana direkt katkı verdi.

Antalyaspor'da Haji Wright fırtınası!
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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Süper Lig’de son haftalardaki çıkışını devam ettiren FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, üst üste 6. maçını da kazanma başarısı gösterdi.

Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki ABD’li forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi. Wright, ligdeki son 3 maçında 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

12 GOLE DİREKT ETKİ

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33 hafta sonunda golcü oyuncu, bin 456 dakika sahada kalıp, 11 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir gol atma başarısı gösterdi.

SEZON BAŞINDA KİRALANDI

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Wright, sezon başında Danimarka’nın Sonderjyske takımından kiralık olarak Antalyaspor’a transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Antalyaspor
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