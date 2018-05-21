Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu gönderildi

Devre arasında Antalyaspor'da göreve gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Kırmızı-Beyazlı kulübün yolları ayrıldı.

Antalyaspor'da mutlu olmasına karşın yaşanan mali sorunlar nedeniyle Kırmızı-Beyazlılarda kalmaya ikna olmayan Hamzaoğlu, Kırmızı-Beyazlı kulüple olan anlaşmasına noktayı koydu.

Bu sezon Antalyaspor ile 17 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 de yenilgi aldı.

