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Antalyaspor'da Jahovic en az 3 hafta yok

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Antalyaspor’da, Makedon forvet Adis Jahovic’in 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Antalyaspor'da Jahovic en az 3 hafta yok

Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ise karşılaşan Antalyaspor’da yeni transfer Adis Jahovic, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle ambulans helikopterle Antalya’daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Bugünü de hastanede geçirecek olan futbolcuya herhangi bir operasyon yapılmayacağı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen Makedon forvetin 3 ya da 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Başarılı forvet Yukatel Denizlispor karşısında takımın 26. dakikada ilk golünü kaydetmişti.

(İHA)

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