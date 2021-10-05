Antalyaspor'da Nuri Şahin teknik direktör oluyor!

Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya karar verdi.

RESMEN DUYURULACAK

Ajansspor'un haberi göre, futbolculuğu bırakarak teknik adamlık koltuğuna oturmayı planlayan deneyimli futbolcunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen duyrulması planlanıyor.

YARDIMCILAR ALMANYA'DAN

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması beklenen Şahin'in yardımcılarının da Almanya'dan geleceği öğrenildi.

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibiyle çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti.



