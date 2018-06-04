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Antalyaspor’da Sergen Yalçın sesleri

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 04.06.2018 08:53 | Son Güncelleme

Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru Atiker Konyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın'ın peşine düştü.

Antalyaspor’da Sergen Yalçın sesleri

Konyaspor'la yola devam etmeyi düşünmediği öğrenilen Sergen Yalçın'a Antalyaspor talip oldu.

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'un Yeni Malatyaspor ile devam kararı almasından sonra rotasını Sergen Yalçın'a çevirdiği öğrenildi.

Antalyaspor'un listesinde İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun'un da yer aldığı bildirildi. (Fotomaç)

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sergen yalçın Antalyaspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şuan sergenle ganyan bayiindeyiz. 5 te 5 gidiyo. son ayak nazlı. oda gelecekmiş oyle diyo.
SERGENİN ÇALIŞTIRTIRDIĞI TAKIMLAR HEP DÜŞMEMEYE OYNAR.YAZIK OLUR ANTALYAYA.
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