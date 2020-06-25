Antalyaspor'da Sinan Gümüş transferi için sezon sonu bekleniyor

Ligin 21. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a karşı 2-2 sona eren maçta kırmızı-beyazlı takımda ilk golünü kaydeden Sinan, bir sonraki hafta iç sahada takımının 3-1 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinde ise iki gole imza attı. Sinan, ligde son iki haftada 2-1 üstün tamamladıkları Beşiktaş ve 3-1 yendikleri Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da ağları birer kez havalandırdı.

SÜĞLÜN: SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinan Gümüş'ün takımlarına katkısının herkes tarafından görüldüğünü belirtti.

Sinan'ın takım kadrosundaki değerli oyuncular arasında olduğunu ifade eden Süğlün, bu futbolcunun bonservisini almayı istediklerini dile getirdi. Süğlün, Sinan Gümüş'ün kiralık statüsünün sona ermesini yönetim kadar futbolcunun kendisinin de istediğini aktardı.

Sezon sonun bunun için adım atacaklarını bildiren Süğlün, "Sinan Gümüş şu an kiralık oyuncumuz. Bonservisi Genoa'da. Sinan Gümüş'ün bonservisini Genoa'dan almayı sezon sonunda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

(AA)

