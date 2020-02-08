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Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 08.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Fraport TAV ile 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol katıldı.

Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması

Törende konuşan Başkan Öztürk, dünya futbolunda sponsorlukların öneminin gittikçe daha da yükselerek değer kazandığını kaydetti. Son dönemlerde bakıldığında Türk futbolunda da harcama limitleri olsun gelen vergi ağırlıkları olsun, gittikçe takım ismi sponsorluklarının öneminin attığına değinen Ali Şafak Öztürk, "Dünya futbolunda 111 yıldır formasına sponsorluk almayan Barcelona bile artık sponsorluk alıyor. Yani şunu görüyoruz; sponsorluklar dünya futbolunda ve Türk futbolunda çok önemli bir hale geldi. Burada Antalyasporumuz ve Antalya şehri için Fraport TAV ortaklığına teşekkür etmek istiyorum. Bu anlaşma ile sadece Antalyaspor’a değil, Antalya şehrine de çok ciddi bir yatırım yapmış oluyorlar" diye konuştu.

"DOĞRU PARTNER"

Antalyaspor’un isim sponsorluğu yapmamasının nedenlerinden birinin doğru partnerin doğru marka ile doğru yol haritasından ilerleyememesinden kaynaklandığını dile getiren Öztürk, "Fraport TAV ortaklığı doğru bir değerdir, Antalyaspor’un gücünü daha da yükselterek devam edebileceği bir değerdir. 1,5 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz, inşallah daha da uzun olabilecek bir beraberliğimiz olur" dedi.

"PODOLSKİ TRANSFERİNDE ETKİLİ OLDU"

Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski’nin transferinde bu sponsorluğun etkisinin olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Öztürk, "Podolski ile 1,5 aydır görüşmelerimiz sürüyordu. Transferlerin yapılmasında bu ortaklığın ciddi payı olmuştur" cevabını verdi. Firmanın Genel Müdürü Deniz Varol ise Antalyaspor’un bölgenin en önemli değeri olduğunu ve gurur verici bir an yaşadıklarının altını çizdi.

Bu anlaşmanın dün gerçekleşmediğini ifade eden Varol, "Bu yaptığımız, dün gerçeklemiş bir anlaşma üzerine imzalanan bir sözleşme değil. Uzun zamandır üzerine çalıştığımız detayları olan bir ortaklık. Fraport TAV, Almanya ve Türkiye topraklarında doğmuş önemli bir dev. Amacımız, bölgenin en büyük değerlerinden Antalyaspor ile birleşerek, kazan kazan uygulaması üzerinden destek vermek ve iki tarafın da başarılarını taçlandırmak" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

(İHA)

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Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Ali Şafak Öztürk

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