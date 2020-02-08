Antalyaspor'da sponsorluk anlaşması

Törende konuşan Başkan Öztürk, dünya futbolunda sponsorlukların öneminin gittikçe daha da yükselerek değer kazandığını kaydetti. Son dönemlerde bakıldığında Türk futbolunda da harcama limitleri olsun gelen vergi ağırlıkları olsun, gittikçe takım ismi sponsorluklarının öneminin attığına değinen Ali Şafak Öztürk, "Dünya futbolunda 111 yıldır formasına sponsorluk almayan Barcelona bile artık sponsorluk alıyor. Yani şunu görüyoruz; sponsorluklar dünya futbolunda ve Türk futbolunda çok önemli bir hale geldi. Burada Antalyasporumuz ve Antalya şehri için Fraport TAV ortaklığına teşekkür etmek istiyorum. Bu anlaşma ile sadece Antalyaspor’a değil, Antalya şehrine de çok ciddi bir yatırım yapmış oluyorlar" diye konuştu.

"DOĞRU PARTNER"

Antalyaspor’un isim sponsorluğu yapmamasının nedenlerinden birinin doğru partnerin doğru marka ile doğru yol haritasından ilerleyememesinden kaynaklandığını dile getiren Öztürk, "Fraport TAV ortaklığı doğru bir değerdir, Antalyaspor’un gücünü daha da yükselterek devam edebileceği bir değerdir. 1,5 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz, inşallah daha da uzun olabilecek bir beraberliğimiz olur" dedi.