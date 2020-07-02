SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'da Tamer Tuna’ya doğum günü sürprizi

Antalyaspor'da Tamer Tuna’ya doğum günü sürprizi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Antalyaspor'da Tamer Tuna’ya doğum günü sürprizi

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi 44 yaşına giren Teknik Direktör Tamer Tuna için doğum günü kutlaması yapıldı. Üstünde ‘Nice yıllara’ yazan pastayı kesen Tuna, daha sonra tebrikleri kabul etti. Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.

4 Temmuz Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda 21.00'de başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği maçta, kırmızı-beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası, Bahadır sakatlığı, Charles ise ülkesinden dönemediği için forma giyemeyecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Transfer politikasını değerlendirdiTransfer politikasını değerlendirdi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Nice transferi resmen duyurdu

Nice transferi resmen duyurdu

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Antalyaspor sezon sonunu bekliyor

Antalyaspor sezon sonunu bekliyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'da Tamer Tuna’ya doğum günü sürprizi

Tamer Tuna’ya doğum günü sürprizi

Podolski Türkiye'deki transfer politikasını değerlendirdi

Transfer politikasını değerlendirdi

Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor (Maç Sonucu)

Gaziantep FK 1-1 Antalyaspor (Maç Sonucu)

Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı

Antalyaspor rahatladı

Antalyaspor'da Sinan Gümüş transferi için sezon sonu bekleniyor

Antalyaspor sezon sonunu bekliyor

Antalyaspor 3-1 Ç.Rizespor (Maç Sonucu)

Antalyaspor 3-1 Ç.Rizespor (Maç Sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.