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Antalyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic 4-6 hafta yok

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 28.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un Denizlispor maçında sakatlanan yeni transfer Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Antalyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic 4-6 hafta yok

Antalyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Yukatel Denizlispor maçında kafa topu mücadelesinde rakibiyle çarpışarak sakatlanan ve oyundan çıkan yeni transfer Adis Jahovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Maç sonrası ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtildi. Jahovic'in sahalara dönüş sürecinin ise 4-6 hafta arası olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ELMACIK KEMİĞİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü" denildi.

(DHA)

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