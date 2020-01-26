Antalyaspor'dan Adis Jahovic açıklaması: 2 gün müşahade altında tutulacak

Denizlispor-Antalyaspor maçının 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, maçın 44. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlandı.

Başına bandaj yapılarak ilk yarıyı tamamlayan Makedon oyuncu, devre arasında kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Makedon forvet, daha sonra sedyede bindirildiği ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

