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Antalyaspor'dan Alex de Souza için ilk resmi açıklama geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 17:04
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Antalyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isminin Beşiktaş ile ciddi şekilde anılmasının ardından Antalyaspor için yeni hoca adayları konuşulmaya başlanırken bunlardan biri de Alex de Souza olmuştu. Konuyla alakalı olarak Akdeniz ekibinden ilk resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Pendikspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, ismi son günlerde teknik direktör Sergen Yalçın yerine takımla anılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza hakkında açıklamada bulundu.

"SERGEN HOCANIN KARARINA BAĞLI"

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe konuyla alakalı olarak "Evet cuma gününden beri bu haberleri görüyoruz. Şimdi Sergen hocamızla bugün yine bir toplantı yapacağız. Şimdi Sergen Yalçın hocamızla müspet ya da menfi bir karara bağlamadık. Bütün bu konuların veya da nihai görüşmelerin hepsinin sonucu Sergen hocayla beraber alacağımız kararlara bağlı. Bugünden muhtemelen kararımızı bağlarız diye düşünüyorum. İlk görüşmeyi yaptık bugün, ikinci bir görüşme yapacağız."

"ALEX DE ADAYLARIMIZDAN BİRİSİ"

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"Şimdi işte Alex de Souza ile beraber 6-7 tane daha isim, her gün farklı bir isim geçiyor. Tabii ki bunlarla herhangi bir kişiyle oturup herhangi bir masada bir görüşmemiz söz konusu değil. Etik değerlere önem veriyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Ne zaman ki biz Sergen hocayla beraber, 'Tamam artık Antalyaspor Kulübü'nde bizim misyonumuz tamamlandı. Biz hocamızla beraber yol almıyoruz' dediğimiz gün adaylarımız olacaktır. Bunların içerisinde ismi geçen Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Çalımbay, Alex de Souza ve Konyaspor'un eski bir hocası vardı. Kenan Koçak yani birçok isim geçiyor. Bu önümüzdeki süreçte Sergen hocayla birlikte bugün konuşup, kararlarımızın neticesinde belli olacak. Yani şimdi Sergen hocamla anlaşamadıktan sonra bütün adaylardan birisi olduğu gibi Alex de Souza da adaylarımızdan birisi" dedi.

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