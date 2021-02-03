Antalyaspor'dan Alper Ulusoy'a tepki!

Antalyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından maçın hakemi Alper Ulusoy için bir bildiri yayınladı ve Ulusoy'a bir daha maç verilmemesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan Antalyaspor, Veysel Sarı'nın gördüğü kartın iptali için de başvuru yapılacağını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir.

Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır.