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Antalyaspor'dan Alper Ulusoy'a tepki!

03.02.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor'dan Alper Ulusoy'a tepki!

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'un düdüğünün asılması gerektiğini belirten bir bildiri yayımladı.

Antalyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından maçın hakemi Alper Ulusoy için bir bildiri yayınladı ve Ulusoy'a bir daha maç verilmemesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan Antalyaspor, Veysel Sarı'nın gördüğü kartın iptali için de başvuru yapılacağını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir.

Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır.

Türk futbol kamuoyu ve taraftarlarımız şunu bilmeli ki; hakkımızı arama konusunda asla geri adım atmayacağız.

Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu'na, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

ESKİ BAŞKANDAN DA TEPKİ GELDİ

Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk de Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki gösteren Öztürk, "Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün düdükleri asılmalıdır! Veysel'e verilen ikinci sarı ve Josef'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor! Ayrıca 10 kişi kalan Antalyaspor takımından hakem desteğiyle 1 puan almayı başaran Beşiktaş camiasını gönülden kutluyorum! Biz Antalyaspor olarak savunma futbolu ile aldığımız şerefli 1 puanı, hakem desteğiyle alacağımız 3 puana her zaman tercih ederiz! ifadelerini kullandı.

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