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Antalyaspor'dan Galatasaray maçının hakemine tepki! ''Biz bugün 8 gol atsaydık bile hakem Galatasaray'a 9. golü attırırdı''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.02.2024 22:43
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray yenilgisi sonrası maçın hakemini hedef aldı. Boztepe, "Sabah çok talihsiz açıklamalar yapmıştım. Şu an daha beterini yapıyorum. Resmen katledildik. Galatasaray camiası biz çok güzel misafir etti. Ama sahada gördüğümüz muamele Türk futbolunun bir ayıbıdır." dedi.

Antalyaspor'dan Galatasaray maçının hakemine tepki! ''Biz bugün 8 gol atsaydık bile hakem Galatasaray'a 9. golü attırırdı''

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçındaki hakem yönetimini eleştirdi.

"BİZ BUGÜN 8 GOL ATSAYDIK BİLE HAKEM GALATASARAY'A 9. GOLÜ ATTIRIRDI"

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Sinan Boztepe açıklamasında; "16 kişiye rağmen oynadık. Galatasaray'ın sahasında kendi seyircisi önünde Antalyaspor resmen köşeye sıkıştırıldı. Sabah yaptığım açıklamalardan kendim utandım ama gördüm ki çok doğru açıklamalar yapmışım. Bu kadar rezillik, bu kadar çirkinlik olmaz. Federasyon istifa etsin, hak yemeyecek şu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Biz bugün 8 gol atsaydık bile hakem Galatasaray'a 9. golü attırırdı." dedi.

"RESMEN KATLEDİLDİK"

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Antalyaspor başkanı açıklamasının devamında; "Sabah çok talihsiz açıklamalar yapmıştım. Şu an daha beterini yapıyorum. Resmen katledildik. Galatasaray camiası biz çok güzel misafir etti. Ama sahada gördüğümüz muamele Türk futbolunun bir ayıbıdır." ifadelerini kullandı.

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