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Antalyaspor, Denizlispor maçının gelirini Emine Bulut'un kızına bağışlayacak

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 25.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Antalyaspor, Denizlispor maçının gelirini Emine Bulut'un kızına bağışlayacak

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Emine Bulut

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