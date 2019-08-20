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Antalyaspor Eren Albayrak ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 20.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Eren Albayrak ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Japonya’nın Jubilo Iwata takımında forma giyen Eren Albayrak, Antalyaspor’a 2+1 yıllık imza attı.

Antalyaspor Eren Albayrak ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, 28 yaşındaki Eren Albayrak'la sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende Antalyaspor, Japonya'nın Jubilo Iwata takımında forma giyen sol bek Eren Albayrak'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan futbol takım sorumlusu Aytaç Altay, transferin Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.

Eren Albayrak da yapılan anlaşmanın Antalyaspor ve kendisi için hayırlı olmasını diledi. Albayrak, "Bir yıldır ülkeden uzağım ve en son Japonya'da futbol hayatıma devam ediyordum. Bundan 2- 3 hafta önce Antalyaspor'la ilgili bir gelişme oldu. Bu duruma çok sevindim çünkü ülkemi de özlemiştim. Antalyaspor'un projesi ve yapılanması buraya gelme anlamında beni çok çekti. Benim için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. İnşallah takıma da çok faydam olacak. Geçen sene güzel bir sezon geçiren Antalyaspor, inşallah bu sene daha başarılı bir sezon geçirir" dedi.

İmza töreninin ardından Eren Albayrak kırmızı-beyazlı formayla poz verdi.

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