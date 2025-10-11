Antalyaspor, Erol Bulut ile prensipte anlaştığını duyurdu

Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etti. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Kırmızı-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.

SON OLARAK İNGİLTERE'DE GÖREV YAPMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK gibi Süper Lig ekiplerinde görev yapan Bulut, son olarak İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştırmıştı.