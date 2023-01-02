SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

02.01.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Antalya Arena'da oynanacak için geri sayım devam ediyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ANTALYASPR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı yarın (3 Ocak Salı) oynanacak.

Maç, saat 20:00'de başlayacak.

ANTALYASPR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arası sonrası ilk karşılaşmasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ve liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...
VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...
Kariyerinin ilk takımına geri döndü!Kariyerinin ilk takımına geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor fenerbahçe Antalyaspor spor toto oynanacak maçı fenerbahçe maçı hangi kanal spor tot süper li spor to maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

Al Nassr'da Ronaldo krizi! Tepkiler büyüyor... 'Gittiği yeri karıştırıyor'

Al Nassr'da Ronaldo krizi! Tepkiler büyüyor... 'Gittiği yeri karıştırıyor'

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.