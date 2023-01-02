Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ANTALYASPR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı yarın (3 Ocak Salı) oynanacak.

Maç, saat 20:00'de başlayacak.

ANTALYASPR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arası sonrası ilk karşılaşmasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ve liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.



