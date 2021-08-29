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Antalyaspor, Fredy Ribeiro'nun sözleşmesini uzattı

29.08.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport Tav Antalyaspor, son 2,5 sezondur takımda forma giyen Fredy Ribeiro'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl daha uzattı.

Antalyaspor, Fredy Ribeiro'nun sözleşmesini uzattı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kaya katıldı.

Fredy, imza töreninde FTA Antalyaspor'un Süper Lig'de 1000'inci golünü attığı forma ile poz verdi.

Fredy'nin bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar, hatta aynı performansı göstermesi halinde 2026 sezonu sonuna kadar uzattıklarını belirten yönetim kurulu üyesi Okan Kaya, "Fredy, Antalyaspor formasını 71 kez Süper Lig'de, 13 kez Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 84 kez giydi ve bu maçlarda 12 gol, 10 asistlik bir katkı ortaya koydu. Fredy ile yeniden anlaşmaktan dolayı mutluyuz. Angola Milli Takımı formasını giyen futbolcumuzu artık bir Antalyalı olarak görüyoruz. Takımımızın Süper Lig'de 1000'inci golünü atarak tarihimize geçen futbolcumuza bundan sonraki dönemde başarılar diliyor ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

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1000'İNCİ GOL FORMASI İLE POZ VERDİ

FTA Antalyaspor ile sözleşmesini 3+1 yıl daha uzatan Fredy ise bu zamana kadar burada olması için çaba gösteren yönetime, teknik ekibe, takım arkadaşları ve personele teşekkür etti. Sözleşmesinin uzatılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Angolalı futbolcu, "Umarım bundan sonraki süreçte formamı hakkıyla terletmeye, forma için mücadele etmeye ve hep birlikte mutlu bir hikaye yazmaya devam ederiz" diye konuştu.

İmza töreninin sonunda Fredy, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe maçında Antalyaspor'un 1000'inci golünü attığı forma ile poz verdi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor
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