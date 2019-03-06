SPOR

Antalyaspor Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 06.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktiksel çalışmalar yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada Galatasaray maçının taktiğini çalışan Antalyaspor, antrenmanı yine yarım sahada yapılan maçla bitirdi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
'Hayal kırıklığına uğradım''Hayal kırıklığına uğradım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Galatasaray Atilla Vehbi Konuk Tesisleri

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Emenike Kadıköy'e geliyor!

Emenike Kadıköy'e geliyor!

Gökdeniz Karadeniz patladı! 'Kandırıldım'

Gökdeniz Karadeniz patladı! 'Kandırıldım'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Tarık Çamdal hayalini açıkladı

Tarık Çamdal hayalini açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Antalyaspor'da 4 eksik

Antalyaspor'da 4 eksik

Cissokho kadro dışı kaldı

Cissokho kadro dışı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor taktik çalıştı

Bülent Korkmaz: Hayal kırıklığına uğradım

'Hayal kırıklığına uğradım'

Bülent Korkmaz: Ligdeki ilk hedefimiz 41 puanı yakalamak

'41 puanı hedefliyoruz'

Tarık Çamdal: Yeniden milli takım formasını giymek istiyorum

Tarık Çamdal hayalini açıkladı

Bülent Korkmaz: VAR sistemi ile orta hakemin konuşmalarının verilmesi lazım

Bülent Korkmaz'dan VAR'a şartlı destek

Bülent Korkmaz'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki

Bülent Korkmaz'dan hakeme tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.