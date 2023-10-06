Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Galatasaray maçı tarih ve canlı yayın bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. İşte Antalyaspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...
Antalyaspor Galatasaray maçı, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak
Antalyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.