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Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

06.10.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor Galatasaray maçı yayın ve saat bilgisi merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Antalyaspor Galatasaray maçı hakkında detayları sorguluyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Galatasaray maçı tarih ve canlı yayın bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. İşte Antalyaspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Galatasaray maçı, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak

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ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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