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Antalyaspor-Galatasaray maçına saatler kala şaşırtan detay!

07.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Ortaya çıkan istatistiğin ardından Galatasaray taraftarı zorlu maç öncesi rehavete kapıldı. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bunun yanında Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Antalyaspor-Galatasaray maçına saatler kala şaşırtan detay!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. 21.45'te başlayacak zorlu maç öncesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir istatistik ortaya çıktı.

SON 12 MAÇTA YENİLMEDİLER

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Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

GALATASARAY LİGE DE İYİ BAŞLIYOR!

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Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı. Bu istatistiklerin ardından Galatasaray taraftarı, "Maçı zaten kazanmışız. İzlemeye bile gerek yok." şeklinde yorumlarda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor galatasaray
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