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Antalyaspor ve Gençlerbirliği yenişemedi

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:53 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor ile Gençlerbirliği hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Gençlerbirliği Nadir'in golüyle öne geçerken, Antalyaspor'dan Serdar Özkan 43'üncü dakikada skora denge getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Antalyaspor ve Gençlerbirliği yenişemedi

Yüksek İrtifa Merkezi'ndeki 1 No'lu sahada oynanan maça Antalyaspor; Ferhat - Nazım, Salih, Diego, Tarık, Halil İbrahim, Charles, Harun Alpsoy, Cenk, Serdar Özkan, Doukara ilk 11 ile başlarken, Gençlerbirliği; Ubeyd - Erdem, Halil İbrahim, Ahmet Oğuz, Arda, Berat, Soner, Mustafa Hüseyin, Sefa, Rahmetullah, Nadir 11 ile sahada yer aldı. Öte yandan transferde adı Fenerbahçe ile anılan Gençlerbirliği futbolcusu Mert Çetin, maç kadrosuna yer almadı ve mücadeleyi yedek kulübesinde takip etti.

MUSTAFA DENİZLİ DE İZLEDİ

Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Gençlerbirliği Nadir'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 3 dakika sonra Serdar Özkan cevap verirken, mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi. İkinci yarısının büyük bölümü yağmur altında oynanan mücadelede iki takımın atakları da skoru değiştirmeye yetmedi.

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçını, İran'ın Traktör Sazi takımında görev yapan Mustafa Denizli de takip etti. Mücadeleyi takip eden futbolserveler, tecrübeli teknik adama büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar Mustafa Denizli'ye formalarını imzalatırken, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gençlerbirliği

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