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Antalyaspor ile Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu fırtına gibi başladı! Fenerbahçe'den iki isimle transferi için görüştü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 07:45
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Bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile 1.5 yıllık anlaşma sağlarken yeni görevini çok hızlı bir başlangıç yaptı. Belözoğlu ilk olarak eksik mevkilere transferler yapmaya hazırlanırken Fenerbahçeli iki isim ile görüştü. İşte detaylar...

Antalyaspor ile Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu fırtına gibi başladı! Fenerbahçe'den iki isimle transferi için görüştü
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Alex de Souza'dan istediği verimi alamayan Antalyaspor'da takım Emre Belözoğlu'na emanet edilirken, yeni hoca işe çok hızlı bir giriş yaptı. Öncelikle düşme hattından uzaklaşmak için tanıdığı bildiği oyuncuları transfer etmek için hamleler yaptığı öğrenilirken ilk olarak eski takımı Fenerbahçe'ye gitti.

GÖRÜŞME YAPTI BİLE...

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Belözoğlu ilk etapta Fenerbahçe'den tanıdığı ve kendisinin sarı-lacivertli takıma kazandırdığı oyuncular için devreye girerken o isimlerle birer görüşme yaptı ve kendileriyle çalışmak istediğini söyledi.

Belözoğlu'nun Antalyaspor yönetimine ismini verdiği isimler şunlar oldu:

-Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe

-İsmail Yüksek - Fenerbahçe

-Enner Valencia - Internacional

-Marcel Tisserand - Al-Khaleej

GÖNDERECEĞİ İSİMLERİ DE BELİRLEDİ

antalyasporun-yeni-hocasi-belli-oldu-antalyasporda-teknik-direktorluge-emre-belozoglu-getirildi-antalyasporun-yeni-teknik-direktoru-kim-oldu-ioro

Emre Belözoğlu'nun ilk etapta göndermek istediği oyuncular da belli oldu. Bu konuyla ilgili yönetime bir rapor verdi:

-Emrecan uzunhan

-Deni Miloseviç

-Andros Townsend

İLK RAKİP GÖZTEPE

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Belözoğlu'nun ilk hedefi hafta sonunda İzmir'de oynanacak Göztepe maçından iyi bir skor almak. Hatta Antalyaspor yönetiminin yaptığı, "istersen Göztepe maçından sonra göreve başla. Daha ilk maçtan sıkıntılı bir skor çıkarsa taraftarlarla karşı karşıya kalma" teklifini reddetti. Belözoğlu bu işe baş koyduğunu, hiç bir maçtan ya da rakipten kaçmayacağının altını çizdi.

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transfer Antalyaspor Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe
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