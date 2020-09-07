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Antalyaspor Imeri'yi açıkladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 07.09.2020 19:03 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Antalyaspor Imeri'yi açıkladı

Fraport TAV Antalyaspor 'da transfer. Akdeniz ekibi Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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