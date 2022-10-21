SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi?

Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi?

21.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Arena'da oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Peki Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi?

Antalyaspor ile İstanbulspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Arena'da kozlarını paylaşacak. Maça saatler kala birçok kişi arama motorlarında "Antalyaspor İstanbulspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. İşte Antalyaspor İstanbulspor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyapsor İstanbulspor maçı bugün (21 Ekim 2022 Cuma) saat 20:00'de başlayacak.

Antalya Arena'da oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ömer Tevfik Özkoç üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyapsor İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

AKDENİZ EKİBİ KENDİ SAHASINDA ÜSTÜN

Akdeniz ekibi kendi sahasında, İstanbulsporla oynadığı 13 karşılaşmada üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 5 üstünlük, 4 eşitlik ve 4 mağlubiyet aldı. Antalyaspor ve İstanbulspor oynanan karşılaşmalarda İstanbulspor'un 5-2 kazandığı maç ise en çok gol atılan karşılaşma olarak kayıtlarda yer aldı. En farklı skorla biten karşılaşma ise 1972-1973 sezonunda TFF 2. Lig'de yine İstanbulspor'un 4-0 sahadan üstünlükle ayrıldığı karşılaşma oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Dünyada en iyi ligler arasındayız''''Dünyada en iyi ligler arasındayız''
Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!
'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor İstanbulspor spor toto oynanacak maçı spor tot süper li spor to maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeği ortayı çıktı! Meğer gerçek çok farklıymış...

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeği ortayı çıktı! Meğer gerçek çok farklıymış...

Galatasaray savaşı başlattı! Fenerbahçe taraftarını sinirden çıldırtan paylaşım

Galatasaray savaşı başlattı! Fenerbahçe taraftarını sinirden çıldırtan paylaşım

'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Dava açtı...

'Rambo Okan' 10 milyon TL kazanabilir! Dava açtı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.