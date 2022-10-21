Antalyaspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor İstanbulspor maçı şifreli mi şifresiz mi?

Antalyaspor ile İstanbulspor Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Arena'da kozlarını paylaşacak. Maça saatler kala birçok kişi arama motorlarında "Antalyaspor İstanbulspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. İşte Antalyaspor İstanbulspor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyapsor İstanbulspor maçı bugün (21 Ekim 2022 Cuma) saat 20:00'de başlayacak.

Antalya Arena'da oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ömer Tevfik Özkoç üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyapsor İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

AKDENİZ EKİBİ KENDİ SAHASINDA ÜSTÜN

Akdeniz ekibi kendi sahasında, İstanbulsporla oynadığı 13 karşılaşmada üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 5 üstünlük, 4 eşitlik ve 4 mağlubiyet aldı. Antalyaspor ve İstanbulspor oynanan karşılaşmalarda İstanbulspor'un 5-2 kazandığı maç ise en çok gol atılan karşılaşma olarak kayıtlarda yer aldı. En farklı skorla biten karşılaşma ise 1972-1973 sezonunda TFF 2. Lig'de yine İstanbulspor'un 4-0 sahadan üstünlükle ayrıldığı karşılaşma oldu.

