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ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

04.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Kasımpaşa maçına saatler kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalya Arena'da oynanacak maç öncesi birçok vatandaş arama motorlarında "Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı izle" konu başlığını araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç öncesi birçok kişi internette "Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat 19:'te başlayacak.

Antalya Arena'da oynanacak olan maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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