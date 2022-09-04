ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç öncesi birçok kişi internette "Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat 19:'te başlayacak.
Antalya Arena'da oynanacak olan maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Antalyaspor Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
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