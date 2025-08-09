SPOR

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ligin ilk haftasında devirdi!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Maçta yeni transferlerin performansı dikkat çekerken, Emre Belözoğlu'nun takımı sezona umutlu bir başlangıç yaptı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir başlangıç yaşandı. Sezonun ilk maçında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma, Akdeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maç boyunca her iki takım da gol pozisyonları üretmekte zorlanmazken, Antalyaspor daha etkili bir oyun sergileyerek galibiyete uzandı.

Maçta ilk golü, 19. dakikada Antalyaspor'dan Güray Vural kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Antalyaspor'da Nikola Storm'un attığı gol, skoru 2-1'e getirdi ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti.

İlk yarı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Maç öncesinde Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliği yaşanmıştı. Ancak deneyimli teknik adam, görevine devam etme kararı alarak takımın başında sahaya çıktı. Antalyaspor, transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Abdülkadir Ömür, Nikola Storm, Poyraz Yıldırım, Kenneth Pal, Tomas Cvancara ve Doğukan Sinik gibi isimler takıma katıldı. Bu transferler, takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırdı.

