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ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17.01.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maçta Hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak. Antalyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Peki, Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için geri sayım devam ederken sporseverler de "Antalyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı" gibi konu başlıklarını internette yaraştırmaya başladı. İşte, Antalyaspor Kayserispor maçının saati ve kanalı...

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Kayserispor maçı bugün (17 Ocak 2023 Salı) saat 17:30'da başlayacak.

Maç, Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Kayserispor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR'DA 5 EKSİK

Antalyaspor'da zorlu Kayserispor maçı öncesi Fredy, Ghacha, Haji Wright ve Doğukan Sinik sakatlıkları sebebiyle maçta olmayacaklar. n Giresunspor maçında kırmızı kart gören Fernando Martins de cezası dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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