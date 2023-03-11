SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım sürüyor!

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım sürüyor!

11.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Kayserispor maçı Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalya Arena'da oynanacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Antalyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım sürüyor!

Antalyaspor Kayserispor maçı için geri sayım sürüyor. Antalyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte, Antalyaspor Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri...

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Kayserispor maçı bugün (11 Mart 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Maç, Antalya Arena'da oynanacak.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Kayserispor maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Szabo, Larsson, Ghacha, Wright

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Karimi, Mane, Cardoso, Thiam

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den Jorge Jesus'a play-off cevabı!TFF'den Jorge Jesus'a play-off cevabı!
Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!
Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!Volkan Demirel iddialarına Ankaragücü'nden resmi açıklama geldi!

En Çok Okunan Haberler

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı!

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı!

Kullandığı frikik sonrası Salih Dursun yedek kulübesinde yere düştü!

Kullandığı frikik sonrası Salih Dursun yedek kulübesinde yere düştü!

İspanya'yı kasıp kavuran bir Türk var!

İspanya'yı kasıp kavuran bir Türk var!

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.