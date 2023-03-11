ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım sürüyor!

Antalyaspor Kayserispor maçı için geri sayım sürüyor. Antalyaspor Kayserispor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte, Antalyaspor Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri...
Antalyaspor Kayserispor maçı bugün (11 Mart 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.
Maç, Antalya Arena'da oynanacak.
Antalyaspor Kayserispor maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Szabo, Larsson, Ghacha, Wright
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Karimi, Mane, Cardoso, Thiam
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