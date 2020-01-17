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  4. Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor

Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Japonya'nın Vissel Kobe takımının forvet oyuncusu Alman Lukas Podolski ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.

Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor

Spor Toto Süper Lig ekipleinden Antalyaspor, Lukas Podolski ile görüşüyor. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin yarın netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

2017 yılından beri Vissel Kobe'de top koşturan Podolski, 52 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon forma giymişti.

(AA)

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Antalyaspor Vissel Kobe Alman Lukas Spor Toto Süper Lig

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