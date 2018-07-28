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Antalyaspor otelde rehin kaldı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 28.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Hollanda'da masrafları ödeyemediği için kamp yaptığı otelde kısa süreliğine rehin kaldı.

Antalyaspor otelde rehin kaldı

Maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Antalyaspor’un yurtdışı kampında otel krizi çıktı. Kırmızı-beyazlılar 2.etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gitti.

11 günlük kampın bitiminin ardından otelden ayrılmaya hazırlanan takım, büyük bir krizin eşiğinden döndü. Akdeniz ekibinin masrafları ödeyememesi nedeniyle, otel yetkilileri takımın tesisten çıkmasına izin vermedi ve Antalyaspor’un kısa süreliğine rehin kaldığı öğrenildi.

Daha sonra devreye giren Antalyaspor’lu futbolcular, otel masraflarını ortaklaşa ödeme kararı aldı. Futbolcuların ödeme yapmasının ardından otel yönetimi Antalyaspor’un otelden ayrılmasına izin verdi. (A Spor)

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Hollanda

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