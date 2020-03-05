Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 5 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. Yapılan açıklamada Fraport TAV Antalyaspor'un, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
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