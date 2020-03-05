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Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 05.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 5 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. Yapılan açıklamada Fraport TAV Antalyaspor'un, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

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