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Antalyaspor, PFDK’ya sevk edildi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 30.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Hatayspor maçında 6 futbolcusunun sarı kart görerek takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Antalyaspor, PFDK’ya sevk edildi

TFF’nin resmi sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şöyle:

"Antalyaspor Kulübü’nün 29.12.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor - Hatayspor Süper Lig müsabakasındaki ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Diyarbekirspor Kulübü’nün 28.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
Diyarbekirspor Kulübü idarecisi Turan İlgin’in 28.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu ’sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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