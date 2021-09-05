Antalyaspor Rizespor'u 2 golle geçti

Süper Lig’e verilen milli arayı FT Antalyaspor hazırlık maçıyla değerlendirdi. Bir yandan Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar hazırlık maçında Belek'teki bir spor merkezinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
FT Antalyaspor, Diogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Amilton, Ghacha, Wright ilk 11’iyle sahaya çıkarken, Çaykur Rizespor; Tarık, Alper, Selim, Djokovic, Boyd, Phiri, Emir Han, Baiano, Anıl, Sabo, Eren’le sahada yer aldı.
FT Antalyaspor, 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
KAYNAK: İHA
FOTORAF: İHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum