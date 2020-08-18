Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Göztepe'de forma giyen Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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