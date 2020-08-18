SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı

Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.08.2020 18:39 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Göztepe'de forma giyen Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar transferi böyle duyurdu:

fgh5

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Antalyaspor'dan flaş Nuri Şahin açıklamasıAntalyaspor'dan flaş Nuri Şahin açıklaması
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
Mustafa Cengiz'den şok açıklama!
Mustafa Cengiz'den şok açıklama!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Sosa resmen Fenerbahçe'de!
Sosa resmen Fenerbahçe'de!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
'Podolski Antalya'da mutlu'
'Podolski Antalya'da mutlu'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Antalyaspor, Serdar Gürler ile 3 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı
Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu
Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Dever Orgill Antalyaspor'da!
Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı
Antalyaspor'da ayrılık
Tamer Tuna: Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında
Antalyaspor'dan flaş Nuri Şahin açıklaması
Hakan Özmert, toplamda 11 kart gördü
Toplamda 11 kart gördü
Antalyaspor'da hedef Nuri Şahin
Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.