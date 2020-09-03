SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor, Sidney Sam'ı transfer etti

Antalyaspor, Sidney Sam'ı transfer etti

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 03.09.2020 21:26 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor, Alman futbolcu Sidney Sam'ı kadrosuna kattı.

Antalyaspor, Sidney Sam'ı transfer etti

Fraport TAV Antalyaspor, Alman futbolcu Sidney Sam'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Sidney Sam" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Alman futbolcu Sidney Sam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sam, 21 lig maçında 6 gol attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Antalyaspor'da koronavirüs şokuAntalyaspor'da koronavirüs şoku
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
'Muriqi satılırsa yazılan rakamı alacağız'
'Muriqi satılırsa yazılan rakamı alacağız'
F.Bahçeli isim Süper Lig ekibine gidiyor
F.Bahçeli isim Süper Lig ekibine gidiyor
G.Saray'da kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
G.Saray'da kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
Fenerbahçe'ye Sosa'dan haber
Fenerbahçe'ye Sosa'dan haber
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu
Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı
Nathalie Koah, Eto'o'nun sex sırlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor, Sidney Sam'ı transfer etti
Antalyaspor'dan flaş transfer!
Nazım Sangare Beşiktaş'a yakın
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız
'Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız'
Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalyaspor'da koronavirüs şoku
Nuri Şahin ile Lukas Podolski arasındaki buzlar eridi
Aralarındaki buzlar eridi
Nuri Şahin Antalyaspor ile sözleşme imzaladı!
Nuri Şahin resmen Türkiye'ye döndü! İşte yeni takımı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.