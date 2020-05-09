Antalyaspor Sinan Gümüş'ün bonservisini istiyor

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe ile Yunanistan ekibi Olimpiakos'un transfer listesinde olduğuna dair haberlerin çıktığı Gümüş'ün bonservisini kulübünden almak istiyor.

SÜĞLÜN: SİNAN BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinan Gümüş'ün kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Sinan'ın bonservisini almak istediklerini bildiren Süğlün, "Biz onu her zaman kazanmak istediğimizi söyledik. Başkanımız da bununla ilgili daha önce bir açıklama yaptı. Ligler tamamlandıktan sonra görüşülebilecek bir süreç diye düşünüyorum. O yüzden Sinan'ın gelmesiyle ilgili Antalyaspor'un büyük isteği var. Kendisi de çok istiyor." ifadelerini kullandı.

