Antalyaspor son saniyede güldü! Rizespor resmen yıkıldı

Antalyaspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Antalyaspor, Gaich'in son dakikalarda bulduğu 2 golle rakibini 2-1 mağlup etti. Rizespor'un tek golünü Ali Sowe kaydetti.

MAÇIN ADAMI GAICH

Rizespor 59'uncu dakikada A.Sowe'nin golü ile takımını öne geçirmişti fakat Çaykur Rizespor maça iyi başlasada hatta maçı uzun süre önde bile götürse de maçtan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Antalyaspor 90'da Adolfo Gaich'in penaltıdan attığı golle maça eşitliği getirirken, tam maç bitti derken 90+8 de kendi ve takımı adına ikinci golünü attı. Bu skorla Antayaspor 33 puana yükselirken, Rizespor ise 33 puanda kaldı.