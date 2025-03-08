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Antalyaspor son saniyede güldü! Rizespor resmen yıkıldı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 18:53
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. 90'a kadar 1-0 geride olan Antalyaspor, son dakikalarda Gaich ile 2 gol buldu ve Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor son saniyede güldü! Rizespor resmen yıkıldı
Adolfo Gaich

Adolfo Gaich

ARJ Arjantin
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Antalyaspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Antalyaspor, Gaich'in son dakikalarda bulduğu 2 golle rakibini 2-1 mağlup etti. Rizespor'un tek golünü Ali Sowe kaydetti.

MAÇIN ADAMI GAICH

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Rizespor 59'uncu dakikada A.Sowe'nin golü ile takımını öne geçirmişti fakat Çaykur Rizespor maça iyi başlasada hatta maçı uzun süre önde bile götürse de maçtan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Antalyaspor 90'da Adolfo Gaich'in penaltıdan attığı golle maça eşitliği getirirken, tam maç bitti derken 90+8 de kendi ve takımı adına ikinci golünü attı. Bu skorla Antayaspor 33 puana yükselirken, Rizespor ise 33 puanda kaldı.

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MS
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor
2 - 1
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

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Antalyaspor rizespor
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