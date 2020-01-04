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  4. Antalyaspor Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına anlaştı

Antalyaspor Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına anlaştı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 04.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.

Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.


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