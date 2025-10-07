SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı! Başkan bile durduramadı...

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu’ndan flaş bir karar geldi. Deneyimli teknik adam son oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası ‘‘Başkanla konuşup gereğini yapacağım’’ demiş ve istifa sinyalleri vermişti.

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı! Başkan bile durduramadı...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu’dan sürpriz bir karar geldi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında farklı mağlup olan Akdeniz ekibinde, yenilginin ardından istifa sinyalleri gelmişti.

İSTİFA ETTİ!

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ndan istifa kararı! Başkan bile durduramadı... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.

RİZESPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMIŞTI!

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ndan istifa kararı! Başkan bile durduramadı... 2

Süper Lig’de son oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, ‘‘Benim de kendi adıma çıkartmam gereken paylarım var. Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin.’’ ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ! İKNA EDEMEDİ

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ndan istifa kararı! Başkan bile durduramadı... 3

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Emre Belözoğlu'nun yanındayız. Emre Hoca Türk futbolunun değeridir. Geçen hafta ne diyorduk? Emre Hoca'yı Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Emre Belözoğlu kötü bir hoca olsa onlar ister mi? İsmi geçer mi? Biz şu anda böyle bir değerle çalışıyoruz. Hoca zaten bir reaksiyon gösterdi. Üzüldü. Hatta futbolcularla veda konuşması yapar gibi konuştu. Ama dediğim gibi hocamızın yanındayız. Şehrimiz de sahip çıkmalı." diye konuşmuştu fakat ikili arasındaki görüşmelerde yol alınamadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gheorge Hagi Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...Gheorge Hagi Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli üst üste iki dünya şampiyonluğu kazandıMilli yüzücü Kuzey Tunçelli üst üste iki dünya şampiyonluğu kazandı
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Çaykur Rizespor Emre Belözoğlu istifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.