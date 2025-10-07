Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı! Başkan bile durduramadı...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu’dan sürpriz bir karar geldi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında farklı mağlup olan Akdeniz ekibinde, yenilginin ardından istifa sinyalleri gelmişti.

İSTİFA ETTİ!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.

RİZESPOR MAÇI SONRASI AÇIKLAMIŞTI!

Süper Lig’de son oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, ‘‘Benim de kendi adıma çıkartmam gereken paylarım var. Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin.’’ ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ! İKNA EDEMEDİ

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Emre Belözoğlu'nun yanındayız. Emre Hoca Türk futbolunun değeridir. Geçen hafta ne diyorduk? Emre Hoca'yı Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Emre Belözoğlu kötü bir hoca olsa onlar ister mi? İsmi geçer mi? Biz şu anda böyle bir değerle çalışıyoruz. Hoca zaten bir reaksiyon gösterdi. Üzüldü. Hatta futbolcularla veda konuşması yapar gibi konuştu. Ama dediğim gibi hocamızın yanındayız. Şehrimiz de sahip çıkmalı." diye konuşmuştu fakat ikili arasındaki görüşmelerde yol alınamadı.