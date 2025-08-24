SPOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini, ikinci yarıda ise kendi kimliklerini sahaya yansıttıklarını söyleyerek, "Maç gece ve gündüz gibiydi" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’u tebrik eden Belözoğlu, "İlk yarı ve ikinci yarıyı gece ve gündüz gibi ayırmamız lazım. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. Trabzonspor’un oyununu kabul ettik. İkinci yarıda ise biraz daha kendi kimliğimize ve bize yakışan bir oyunu sahaya koyduk. İkinci yarının hakkı beraberlikti. Sezona iyi başlamıştık, onlar da iyi başlamıştı. Bundan sonra her puanın kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Takımdaki sakatlıklara da değinen Belözoğlu, "Veysel’in durumu MR sonucunda netlik kazanacak. 5-6 hafta sürebilir ama kesin durumu tetkikler sonrasında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER YASAĞI OLAN BİR TAKIMIZ"

Transfer yasağına dikkat çeken genç teknik adam, şu ifadelerini kullandı:

"Transfer yasağı olan bir takımız. Yeni bir takımız, birçok oyuncu değişti. Sadece bir hazırlık maçıyla sezona hazırlandık. İkinci yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk ama transfer yasağından dolayı bazı oyuncularımızın lisansını çıkaramadık. Eski oyunculara da sitemim var. Antalyaspor çok zor günler geçiriyor. Paraları ödenmesine rağmen bu transfer yasağını kaldırmadılar. Ayıp ediyorlar. Transferde 7-9 oynayabilecek oyuncu istiyorum. Yasağın kalkmasıyla birlikte aramıza katılacaklar. Ligin harcama bütçesi en az olan takımıyız. Buna rağmen doğru oyuncuları tercih etmeye çalıştım."

