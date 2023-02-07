Antalyaspor, tesislerinde depremzedeleri misafir edecek

Kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, yaraları sarmak için kolları sıvadı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Hasan Subaşı Tesisleri ve Antalya Spor Salonu olmak üzere 4 tesis depremzedelerimizi misafir etmek için hazır. Tesislerimizde çalışmalar tamamlanmış olup sağlıklı bir şekilde depremzedelerimizi konuk edecek her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kulübün Asbaşkanı Emrah Çelik'in sahibi olduğu tur şirketinin araçları ile deprem bölgesindeki vatandaşların kente getirileceğinin bildirildiği açıklamada, "Depremzedeler için Başkanımız Aziz Çetin, yöneticilerimiz ve taraftarlarımız tarafından hazırlanan 10 tır ve 15 kamyon yardım malzemesi yola çıktı." denildi.

