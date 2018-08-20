SPOR

Antalyaspor'un başkanı olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 20.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Antalyaspor'un başkanı olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, yönetim olarak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Cihan Bulut, yönetim olarak kulübün mali yapısını düzeltebilme adına ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederken, "Bu mücadele devam ederken, en son Atiker Konyaspor maçında taraftarımızın, 'Yönetim istifa.' şeklindeki isteğini gündeme almamak mümkün değildi. Onların sözünü dinliyorum." dedi.

Kulüpte 10 Ocak 2017'de göreve başladıklarını ve her gün yeni bir mücadeleyle güne uyandıklarını anlatan Bulut, şunları söyledi:

"Kulübün mali tablosundaki sıkıntıları herkesin biliyor. Mali tabloyu bu hale getiren de biz değiliz. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Arkadaşlarımız özel krediler de kullandı. Elimizden gelen buydu. Şimdi olağanüstü genel kurul kararı aldık. Genel kurulun bundan sonra gelecek arkadaşlara ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Cihan Bulut

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