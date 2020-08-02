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Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton Minervino

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 02.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 9. sırada bitiren Fraport TAV Antalyaspor'da en istikrarlı futbolcu Amilton Minervino da Silva olurken, Adis Jahovic attığı gollerle, Hakan Özmert ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton Minervino

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 9. sırada bitiren Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlanan sezonda 32 oyuncu şans buldu.

Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı forvet Amilton Minervino da Silva aldı. Sezon boyunca 28 maça çıkan Amilton, 2 bin 145 dakika sahada kaldı.

Amilton'u, Sparta Prag'a transfer olan Çek savunma oyuncusu Ondrej Celustka takip etti. Celustka, 24 karşılaşmada 2 bin 90 dakika forma giydi. Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin, 23 karşılaşmada 2 bin 70 dakika süre bulurken, savunmada görev yapan Nazım Sangare ise 23 maçta 2 bin 46 dakika oynadı.

JAHOVİC EN GOLCÜSÜ

Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adis Jahovic, takımının en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen ve Antalyaspor'da 13 maçta 1099 dakika süre alan Jahovic, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı. Jahovic, bu sezon forma giydiği iki takımda toplam 17 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı konuşulan Sinan Gümüş ise attığı 5 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu. Gustavo Blanco Leschuk da sezonu 4 golle tamamladı.

HAKAN ÖZMERT TAKIMININ EN HIRÇINI

Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Hakan, 25 maçta 9 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi için gittiği ülkesi Brezilya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geri dönemeyen Charles, 2019-2020 sezonunda 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Celustka, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Paul Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic ise 4'er sarı kart gördü.

(AA)

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